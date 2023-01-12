‘1000 ürünün fiyatını sabitledik' dediler 10 gün sonra zam yaptılar. Bu ürünü alırken kontrol edin

AKP iktidarı yarattığı ekonomik krizi “sopayla” bitirmeye çalışırken zincir marketlerden seçim öncesi sürpriz bir hamle gelmişti.



“FİYATINI SABİTLEDİK” YAZISININ YANINDA ZAMLI ETİKET VAR

Türkiye’nin 81 ilinde faaliyet gösteren marketler, ocak ayında 1000 ürünün fiyatını sabitlediklerini açıklamışlardı. Ancak sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf gerçeğin pek de öyle olmadığını gösterdi.



23,70 liradan satılan Domestos Çamaşır Suyu’nun üzerinde “Ocak ayında 1.000 üründe fiyatları sabitledik” yazarken hemen yanında ürünün 25,50 lira yazan zamlı etiketi gözüküyor.







“ZATEN DENETLEYEN YOK”

Sosyal medyada gündem olan fotoğrafın ardından kullanıcılar, “Bu marketlere inanan var mı? Zaten denetleyen de yok.”, “AKP diz çöktürmüştü bunlara fiyat sabitlemişlerdi. İnananlar burada mısınız?” yorumları yaptı.



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