10 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Sanayi sektörünün 10 aylık ihracatı 150 milyar doları aştı

Sanayi sektörünün 10 aylık ihracatı 150 milyar doları aştı

Türk sanayi sektörü, 154,2 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-ekim ihracatını gerçekleştirdi.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 12:36
Takip Et

Sanayi sektörünün 10 aylık ihracatı 150 milyar doları aştı

Sanayi sektörünün 10 aylık ihracatı 150 milyar doları aştı
+
Aa
-

Ham madde tedarikinde yaşanan zorluklara karşın Türk şirketleri ihracatta rekorlar kırmaya devam ediyor. Türk şirketlerinin pazar çeşitliliğine önem vermesi ve dünyanın dört bir yanına düzenlenen ticaret heyetleri de Türkiye'nin ihracat performansını destekliyor.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türk sanayi sektörü, 154 milyar 243 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-ekim ihracatını gerçekleştirdi.

Türk sanayi sektörünün dış satımı, yılın 10 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 12,1 artarken, toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 73,6 oldu.

Sanayi grubunda 11 sektör ihracatta rekora koştu

Sanayi grubuna bağlı 16 sektörden 11'i yılın 10 ayında ihracat rekoruna imza attı.

Tekstil ve ham maddeleri 8 milyar 720 milyon dolar, deri ve deri mamulleri 1 milyar 702 milyon dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri 28 milyar 139 milyon dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 17 milyar 873 milyon dolar, elektrik ve elektronik 12 milyar 279 milyon dolar, makine ve aksamları 8 milyar 336 milyon dolar, demir ve demir dışı metaller 12 milyar 161 milyon dolar, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 4 milyar 594 milyon dolar, mücevher sektörü 4 milyar 707 milyon dolar, savunma ve havacılık sanayi 3 milyar 267 milyon dolar, iklimlendirme sanayi 5 milyar 496 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-ekim ihracatını gerçekleştirdi.

Yılın 10 ayında tekstil ve ham maddeleri yüzde 5,4, deri ve deri mamulleri yüzde 19,5, kimyevi maddeler ve mamulleri yüzde 37,4, hazır giyim ve konfeksiyon yüzde 7, elektrik ve elektronik yüzde 6, makine ve aksamları yüzde 9,1, demir ve demir dışı metaller yüzde 22,5, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri yüzde 21, mücevher sektörü yüzde 2,8, savunma ve havacılık sanayi yüzde 36,4, iklimlendirme sanayi yüzde 8,6 ihracat artışı kaydetti.

Sanayi ihracatında Almanya ön plana çıktı

Sanayi ihracatında rekor kıran sektörlere en fazla talep Almanya'dan geldi. Almanya'ya, deri ve deri mamulleri 140 milyon 142 bin dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 3 milyar 53 milyon dolar, makine ve aksamları 824 milyon 310 bin dolar, demir ve demir dışı metaller 1 milyar 733 milyon dolar, iklimlendirme sanayi 584 milyon 82 bin dolar tutarında ihracat yaptı.

İtalya'ya tekstil ve ham maddeleri 852 milyon dolar, Hollanda'ya kimyevi maddeler ve mamulleri 1 milyar 983 milyon dolar, İngiltere'ye elektrik ve elektronik sektörü 1 milyar 350 milyon dolar, ABD'ye çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 819 milyon 504 bin dolar, Birleşik Arap Emirlikleri'ne mücevher sektörü 883 milyon 434 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
1
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
2
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
﻿Kur Korumalı Mevduat uygulamasında yeni karar
3
﻿Kur Korumalı Mevduat uygulamasında yeni karar
﻿Kur Korumalı Mevduat uygulamasında yeni karar
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
4
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
5
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
6
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
﻿İlk 10 Kasım videosu geldi. Muazzam olmuş. Çekiçle yaptı filmin sonunda herkes gözyaşlarına boğuldu
7
﻿İlk 10 Kasım videosu geldi. Muazzam olmuş. Çekiçle yaptı filmin sonunda herkes gözyaşlarına boğuldu
﻿İlk 10 Kasım videosu geldi. Muazzam olmuş. Çekiçle yaptı filmin sonunda herkes gözyaşlarına boğuldu
﻿DSÖ, "Ölümler azaldı ama..." dedi ve uyardı
﻿DSÖ,
﻿DSÖ, "Ölümler azaldı ama..." dedi ve uyardı
﻿Süper Lig'de haftanın hakemleri açıkladı
﻿Süper Lig'de haftanın hakemleri açıkladı
﻿Süper Lig'de haftanın hakemleri açıkladı
﻿İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri 10 işçi alacak
﻿İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri 10 işçi alacak
﻿İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri 10 işçi alacak
﻿KKTC'de ilk kez kök hücre tedavisine başlandı
﻿KKTC'de ilk kez kök hücre tedavisine başlandı
﻿KKTC'de ilk kez kök hücre tedavisine başlandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.