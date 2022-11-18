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  • İstanbul’da bir askeri alana daha imar izni. Hani buralar imara açılmayacaktı

İstanbul’da bir askeri alana daha imar izni. Hani buralar imara açılmayacaktı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Arnavutköy’de 67 dönümlük askeri alanı imara açtı. Arazi afet risklerine karşı dönüşüm için “rezerv yapı alanı” ilan edilmesine rağmen alana konut değil büyük kullanım gerektiren ticari işletmeler, toptan ticaret, pazarlama ve nakliyat ambarları inşa edilecek.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 16:13
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İstanbul’da İstanbul Arnavutköy’deki askeri alana imar izni verildi. Yeşil alan bir oralar kalmıştı

İstanbul’da bir askeri alana daha imar izni. Hani buralar imara açılmayacaktı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul Arnavutköy’de 67 dönümlük askeri alanı “ticaret” imarına açtı. Dev arazi, afet risklerine karşı dönüşüm için “rezerv yapı alanı” ilan edildi ancak alana konut değil büyük kullanım gerektiren ticari işletmeler, toptan ticaret, pazarlama ve nakliyat ambarları inşa edilecek.

Arnavutköy Yeşilbayır Mahallesi sınırları içinde hazine mülkiyetinde bulunan Milli Savunma Bakanlığı'na tahsisli 67 bin 404 metrekarelik alan için 2020 yılında “Milli Savunma Bakanlığına Tahsisli Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Değerlendirilmesi Suretiyle İhtiyaç Duyulan Yapı ve Tesislerin Yapımı, Bakım Onarımı ile Askeri  Amaçlı Kamulaştırılmasına İlişkin Protokol” imzalandı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, parseli; Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 4 Ekim 2022 tarihinde rezerv yapı alanı ilan etti. Ardından bakanlık arazinin imar planlarını değiştirerek askıya çıkardı.

ASKERİ ALAN VE PARK OLAN PARSEL, “TİCARET, PARK, OTOPARK, YOL” ALANI OLARAK BELİRLENDİ

Mevcut planlarda askeri alan ve park olan 67 bin 404 metrekarelik parsel, “ticaret, park, otopark, yol” alanı olarak belirlendi. 41 bin 548 metrekarelik alana “ticaret” fonksiyonu verildi. Bu bölüme büyük kullanım gerektiren ticari işletmeler, toptan ticaret, pazarlama ve nakliyat ambarları, tehlike oluşturmayan imalathaneler, patlayıcı-yanıcı maddeler içermeyen depo ve benzeri tesisler yapılabilecek. Yapılaşma koşulları emsal 0.25, yükseklik 3 kat olarak belirlendi.

İSKİ görüşü doğrultusunda taşkın alanına denk gelen yaklaşık 10 bin metrekare park olarak düzenlendi. Arazinin 8 bin 323 metrekaresi otopark, 5 bin 359 metrekaresi 15 metre genişliğinde taşıt yolu olarak planlandı.

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Abbas
18.11.2022 16:51
Gelde 15 Temmuz darbesine, Allah’ın bir lütfu deme, nasıl rant kaynağı oluşturdu  
 
yunus
18.11.2022 16:33
yandaşları ihyaya devam... devletin malı deniz yemeyen gebersin  
 
Ceyhan
18.11.2022 16:29
Talan var talan .  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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