Kupon araziye yirmi kat izin! Afet günlerinde bile inşaat rantı

Uzmanlar tarafından büyük İstanbul depreminin yaklaştığı yönünde uyarılarda bulunulsa da iktidar, hemen her kamu arazisini imara açmaya devam ediyor. Emlak Konut’un özel bir firmaya hazırlattığı rapora göre KDV dahil toplam satış değeri 378 milyon TL olan İstanbul Şişli’deki Hazine’ye kayıtlı araziye ‘zemin+20 kat’ yüksekliğimnde bina inşa edilebilecek.

YARGIYA RAĞMEN

Birgün Gazetesi’nden Uğur Şahin’in haberine göre, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., İstanbul Şişli Mecidiyeköy’deki 4 bin 568 metrekarelik kamu arazisine ilişkin imar planı değişikliği hazırladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da 14 Mart tarihinde söz konusu planı onayladı ve askıya çıkardı. Plan açıklama raporunda yer alan bilgilere göre, daha önce bölgeye dair 14 Ekim 2015 ile 13 Şubat 2016 tarihinde nazım ve uygulama imar planları hazırlandı. Ancak İstanbul 9. İdare Mahkemesi 20 Eylül 2018’de, İstanbul 13. İdare Mahkemesi ise 18 Temmuz 2018 tarihinde söz konusu imar planlarının iptaline hükmetti.

YAŞANABİLİR ÇEVRE İDDİASI

Plan açıklama raporunda, yargı kararları nedeniyle arazinin plansız kaldığı belirtildi. Bu kapsamda da ‘yaşam kalitesini yükseltmek ve yaşanabilir çevreler yaratmak’ iddiasıyla yeni plan değişikliği hazırlandığı aktarıldı.

Raporda, KDV hariç tam 350 milyon TL değer biçilen arazinin hemen bitişiğinde 26 katlı TEKFEN İş Merkezi ile 40 katlı Finansbank İş Merkezi’nin bulunduğu, çevresinde ise Büyükdere Caddesi boyunca Kanyon ve Sapphire AVM gibi ‘yüksek katlı iş merkezleri'nin yer aldığı kaydedildi.

SİLUETİ ETKİLEMEYECEKMİŞ

İmar planı değişikliğiyle 4 bin 568 metrekarelik arazinin 3 bin 145 metrekarelik kısmı ‘ticaret’ fonksiyonuna alındı. Burada yapılaşma koşulu olarak 2.50 emsal değeri belirlendi. Yükseklik ise ‘zemin+20 kat’ olarak kaydedildi. Plan açıklama raporunda bu şartın çevrenin yapılaşma tarzına uyumlu olduğu belirtilirken siluetin de etkilenmeyeceği öne sürüldü.

ADRESE TESLİM PLAN

İmar planı değişikliğini BirGün’e değerlendiren eski İBB Meclisi’nin CHP’li üyesi ve inşaat mühendisi İbrahim Doğan, “Bu alanlar esas itibariyle askeri yasak bölge sınırları içinde kalıyordu ve sonradan Emlak Konut Gayrimenkul’e devri yapıldı. Adrese teslim bir plan yapıldı ve böylece bir kupon arazi kıyağı daha yandaşlara pas edildi. Bir karış boş alana dahi tahammül edemeyen bu anlayıştan deprem öncesi nasıl önlem almasını bekleriz?”

DERTLERİ KULE DİKMEK

Bölgede olası bir depremde toplanılacak yeşil alanın kalmadığına vurgu yapan Doğan, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Bütün bunlara rağmen iktidar yandaşlarına rant sağlamak ve kamu alanlarına beton kulelerin dikilmesi için plan yapıyor. Yapılan bu rant planları geri çekilmeli. Ticaret ve rant uğruna yapılaşma, kamu eliyle olmamalı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul’un planlarından elini çekmeli. Bu kentte plan yapma yetkisi ve görevi yerel belediyelerindir. Yapılan plan değişiği yasalara aykırı ve kamu yararı taşımıyor.”

İBB: Yapı, nüfus yoğunluğu artar

Plan açıklama raporunda, değişikliğe ilişkin kamu kurumlarından alınan görüşlere de yer verildi. 2 Kasım 2022 tarihli İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı-Şehir Planlama Şube Müdürlüğü’nün yazısında, dikkat çekici ifadeler yer aldı: “Teklife yönelik ilgili kurumlardan gelen görüşler ve meri plan bilgileri dikkate alınarak değerlendirildiğinde; bulunduğu bölgeye imar artışı getirmekte olup, bu yönüyle yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı nitelikte ve aynı zamanda çevre yapılaşma koşullarına, siluete ve plan bütününe aykırılık teşkil etmektedir, Söz konusu parselleri de kapsayan alanda Başkanlık Oluru doğrultusunda l/5000 ölçekli plan çalışmalarına başlanmış̧ olup, söz konusu plan değişikliğinin çalışmaları devam eden bölge planı kapsamında değerIendirilmesi uygun olacaktır.”