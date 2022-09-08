Bir Zamanlar Çukurova İspanya'da reytingleri alt üst etti. Kerem Alışık İspanya'da manşet oldu

Usta oyuncu Kerem Alışık, ‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizisinde canlandırdığı Ali Rahmet Fekeli karakteriyle İspanya'daki dergilere manşet oldu.

"ORADA HAYRANLARIMIN OLMASI FEVKALADE MUTLULUK VERİCİ”

Kerem Alışık, verdiği röportajda İspanya’daki hayranlarından çok mesaj aldığını söyledi. İspanya’nın en ünlü dergisine röportaj veren oyuncu, "Orada hayranlarımın olması fevkalade mutluluk verici. İspanya’ya hiç gitmedim ama çok görmek istiyorum. Okuduğum kitaplardan ve sosyal medyadan ülkenizi çok iyi tanıdığımı söyleyebilirim. Çok sevdiğim şair ve yazarlarınız var" dedi.

“İLK FIRSATTA İSPANYA’YA GELMEK İSTİYORUM”

İspanyol edebiyatına ilgisi olduğunu da ifade eden Kerem Alışık, şöyle konuştu: Biliyorsunuz İspanyol edebiyatı romantik edebiyatın bir dalı ve Latin Amerika harflerinin öncüsü olarak kabul edilir. Lope de Vega, Cervantes, Lorca gibi edebiyatçılarınız ve tabii Picasso, Salvador Dali, Goya ve Miro gibi ressamlarınız favorilerim arasında. İlk fırsatta da İspanya’ya gelmek istiyorum.