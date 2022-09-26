‘Çukur’un Meke’si Aytaç Uşun ile Şirin Kılavuz evlendi

Bir dönem ekrana damga vuran 'Çukur' dizisinde canlandırdığı 'Meke' karakteriyle tanınan Aytaç Uşun, oyuncu ve yoga eğitmeni Şirin Kılavuz ile nikah masasına oturdu.

Aytaç Uşun ve Şirin Kılavuz, Beykoz'da kır düğünü yaparak ömür boyu mutluluğa ‘evet’ dedi.

İkilinin düğününe pek çok ünlü isim de katıldı.



Uraz Kaygılaroğlu, Nursel Köse, Rıza Kocaoğlu, Nesrin Cavadzade, Onur Büyüktopçu, Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi Necati Kocabay ile Hande Soral-İsmail Demirci çifti de arkadaşlarını bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Düğüne dair fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

