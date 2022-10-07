Murat Ünalmış’a hakaret eden Kerem Alışık’ın cezası belli oldu 

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Fekeli’si Kerem Alışık ile Demir Yaman’ı Murat Ünalmış arasında sette tartışma çıkmıştı. Ünalmış, kendisine hakaret edildiği iddiasıyla Alışık hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Snobmagazin'de yer alan habere göre; Ünlü oyuncu Murat Ünalmış, meslektaşı Kerem Alışık’a açtığı hakaret davasını kazandı.

Murat Ünalmış, geçtiğimiz sene başrolünde yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova setinde aynı dizide rol alan Kerem Alışık’ın kendisine hakaret etmesi üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na avukatı Bulutcan Kıran aracılığıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

TANIK BEYANLARI İLE DOĞRULANDI

İddianamenin kabul edilmesi üzerine açılan davada Kerem Alışık hakkında Murat Ünalmış’a yönelik hakaret ettiği tanık beyanları ile doğrulandı.

PARA CEZASI ALDI

Başarılı oyuncunun 2021 yılında açmış olduğu dava sonucunda Alışık, suçun işleniş biçimi, suçun konusunun önem ve değeri, sanığın kastının ağırlığı ile amacı gözetilerek Türk Ceza Kanunu'nun 125/1 maddesi uyarınca adli para cezası aldı.

NE OLMUŞTU?

"Bir Zamanlar Çukurova" dizisinin 24 Nisan'da Karaahmetli köyünde yapılan çekimleri sırasında gergin anlar yaşanmıştı.

Dizinin Fekeli'si Kerem Alışık ile Demir Yaman'ı Murat Ünalmış arasında tartışma çıkmıştı. Sete ara verilen tartışmada avukatına talimat veren Ünalmış, kendisine "Hıyar oğlu hıyar" diyen rol arkadaşı Alışık'tan şikayetçi olmuştu.