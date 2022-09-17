Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT sorununun TBMM'ye ne zaman geleceğini açıkladı

İHA'nın haberine göre; Kırşehir’de yapılan Ahilik Haftası kutlamaların kapanış programındaki tören alanında katılımcılara hitap eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, “Çalışanlar arasındaki ilişkinin düzenlenmesi dahil bildiğimiz modern anlamdaki sendikacılığın da mimarı Ahilik'tir. Bu topraklarda 800 yıllık bir mesaj vardır. Ticaret, üretim ve zanaatın sürekliliği sağlanamazsa bu topraklarda yaşamak zordur. Bu coğrafyada kurulan kervansaraylar da ticaret yollarını organize ederler. Ahilik kültürünün getirdiği felsefe Türkiye’nin üretim gücünü de ortaya çıkarır. Pandemi sonrası Türk ekonomisi 7.5 ve 7.6 oranında büyümesini artırdı. Türkiye yoluna devam ediyor" dedi.

"EYT sorunu Aralık ayında Meclise gelecek"

Bakan Bilgin, Aralık ayında ETY sorununun Meclise geleceğini belirterek, "Türkiye enflasyonun tahribatına karşı üretici ve esnafımızı koruyacağız. Elbette sorunlarımız var. Enflasyon sorunu var. Esnafın kredi sorunu var. Esnafın karşı karşıya olduğu emeklilikle ilgili sorunu çözeceğiz. Onların her sorunu bizim sorunumuzdur. Çalışanlarımızın sorunu çözmek için de çalışmalar yapıyoruz. Emekçileri sevindirecek haber vereceğiz. Onları enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz” diye konuştu.