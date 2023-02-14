Kerem Alışık'tan deprem bölgesine büyük yardım

Ünlü sanatçı Kerem Alışık, depremzedeler için tüm imkanlarını kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.

Oyuncu Alışık, depremden bir gün sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi adına yardım çalışmalarına başladı ve “Kurumumuz Sadri Alışık Kültür Merkezi deprem bölgesine ulaştırmak üzere TIR gönderme hazırlığında son aşamaya gelmiştir. Milletçe aynı ruhu, aynı yüreği paylaştığımız bu zor günlerde bizimle dayanışma içinde olan herkese, eğitmenlerimize, öğrencilerimize ve geniş SAKM ailesine teşekkür ediyoruz.” açıklamasında bulundu