Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncusu Emel Atıcı depremde kızıyla birlikte hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremin ardından 5 gün geçti.

Yaşanan depremde Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncularından Emel Atıcı ve Atıcı’nın kızı Püryan Atıcı depremde hayatını kaybetti.

Acı haberi dizinin yapım firması TIMS&B sosyal medyadan duyurdu.

Yapım şirketi yaptığı paylaşımda; “Bir Zamanlar Çukurova dizimizin değerli oyuncusu Emel Atıcı ve sevgili kızına, depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz…” ifadelerini kullandı.