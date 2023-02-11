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Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncusu Emel Atıcı depremde kızıyla birlikte hayatını kaybetti

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Emel Atıcı ve kızı Püryan Atıcı depremde yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 09:34
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Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncusu Emel Atıcı ve kızı depremde yaşamını yitirdi

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncusu Emel Atıcı depremde kızıyla birlikte hayatını kaybetti
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremin ardından 5 gün geçti. 

Yaşanan depremde Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncularından Emel Atıcı ve Atıcı’nın kızı Püryan Atıcı depremde hayatını kaybetti. 

Acı haberi dizinin yapım firması TIMS&B sosyal medyadan duyurdu.

Yapım şirketi yaptığı paylaşımda; “Bir Zamanlar Çukurova dizimizin değerli oyuncusu Emel Atıcı ve sevgili kızına, depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz…” ifadelerini kullandı.

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