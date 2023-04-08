Konu, Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, yaşananların sadece Müslümanları değil tüm insanlığı yaraladığını belirterek, Mescid-i Aksa'nın statüsü ve maneviyatına yönelik tehditlere sessiz kalmanın mümkün olmadığını vurguladı.

Ramazan ayının "Hamursuz Bayramı"yla aynı tarihlere denk geldiği bu hassas dönemde Gazze ve Lübnan'a da sirayet eden gerilimin daha da artmaması gerektiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yahudi grupların Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın çağrılarının tepkileri ve endişeleri artırdığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle 11 Nisan'da başlayacak itikaf döneminde Müslümanların ibadetlerini sorunsuz yerine getirebilmeleri için gerekli tedbirlerin alınmasının önemine işaret etti ve bu olayların her Ramazan ayında tekrarlanmasının bölgenin kaderi haline gelmesinin önüne geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Sorunun kaynağına inilerek adil ve kalıcı bir barış tesis edilmesi yönünde adım atılması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti.