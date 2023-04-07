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Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı

İsrail ordusu Lübnan’a saldırı başlattığını duyurdu. Lübnan'ın güneyinde Tire'de şiddetli patlamalar yaşanıyor.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 04:43
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İsrail Lübnan’a saldırı başlattı

Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
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İsrail ordusu Lübnan’a saldırı başlattığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusu şimdi Lübnan’a saldırıyor. Ayrıntıları daha sonra açıklayacağız.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada başka detaya yer verilmedi.

AA'nın aktardığı habere göre, Lübnan basını İsrail ordusunun ülkenin güneyinde yer alan Filistin mülteci kampı er-Reşadiye yakınlarında bir alanı bombaladığını yazdı.

İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı yaşanmazken, bir köprü ile birkaç evin hasar aldığı aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail Ordusu, roket saldırılarının, Hamas'ın Lübnan’da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini duyurmuş ve Hamas’ı sorumlu tutmuştu.

İsrail Ordusu, topraklarından İsrail'e roket atılmasında Lübnan hükümetinin de sorumluluğu bulunduğunu belirtmişti.

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