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N'Koudou Adana Demirspor'a gidecek mi? Murat Sancak'ın tweeti olay oldu

Beşiktaş'la yolların ayrılma noktasına geldiği N'Koudou'nun Adana Demirspor'a gidip gitmeyeceği başkan Murat Sancak tarafından dolaylı yoldan açıklandı. Sancak bir taraftarın tweetine beğeni yapınca durum ortaya çıktı.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 13:55
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Murat Sancak N'Koudou transferine açıklık getirdi

N'Koudou Adana Demirspor'a gidecek mi? Murat Sancak'ın tweeti olay oldu
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Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou'nun sözleşmesinin feshi için görüşmelere başlandı.

Oyuncu ile anlaşma noktasına gelen siyah-beyazlılarda Kevin N'Koudou'nun Adana Demirspor ile görüştüğü iddia edilmişti.
Bir taraftarın, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a bu konuyu sormasının ardından yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu.

Beşiktaşlı bir taraftar, Twitter'da Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ı etiketleyerek sorduğu soruda bu transfer hakkında net bilgi aldı. Murat Sancak'a "Nkoudu ile anlaştıysanız bu tweeti beğenme başkan" şeklinde soru soran taraftar, Murat Sancak'ın tweeti beğenmesiyle istediği cevabı almış oldu.

Bu hamlenin ardından Adana Demirspor'un Kevin N'Koudou ile ilgilenmediği belli oldu.

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