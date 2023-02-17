N'Koudou Adana Demirspor'a gidecek mi? Murat Sancak'ın tweeti olay oldu

Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou'nun sözleşmesinin feshi için görüşmelere başlandı.

Oyuncu ile anlaşma noktasına gelen siyah-beyazlılarda Kevin N'Koudou'nun Adana Demirspor ile görüştüğü iddia edilmişti.

Bir taraftarın, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a bu konuyu sormasının ardından yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu.

Beşiktaşlı bir taraftar, Twitter'da Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ı etiketleyerek sorduğu soruda bu transfer hakkında net bilgi aldı. Murat Sancak'a "Nkoudu ile anlaştıysanız bu tweeti beğenme başkan" şeklinde soru soran taraftar, Murat Sancak'ın tweeti beğenmesiyle istediği cevabı almış oldu.

Bu hamlenin ardından Adana Demirspor'un Kevin N'Koudou ile ilgilenmediği belli oldu.

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