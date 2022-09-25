Amedsporlular Barzani'nin bayrağını açtı. Mustafa Kemal'in askerleriyiz pankartı stada alınmadı

TFF 2.lig'inde mücadele eden Amedspor ve Bursaspor Diyarbakır Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maç öncesi tribünlerden sahaya taş ve sopalar atılırken Bursalı oyuncular soyunma odasına polis eşliğinde girdi.

AMEDSPORLULAR BARZANİ'NİN BAYRAĞINI AÇTI

Diğer taraftan bazı taraftarların açtığı sözde Kürdistan bayrağı oldukça tepkiye neden oldu.

Sosyal medyada bu durum oldukça tartışılırken bu paçavrayı açanların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiği savunuldu.

Söz konusu görüntüler sosyal medyada gündem olurken, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin görüntülere sessiz kalması eleştirildi.

MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ PANKARTI STADA ALINMADI

Öte yandan stada siyasi olduğu gerekçesiyle “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” pankartının alınmadığı da iddia edildi.