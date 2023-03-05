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Yayını olmayan Bursaspor Amedspor maçını anlık 180 bin kişi canlı izledi

Maç başlamadan saha içinin adeta savaş alanına döndüğü Bursapor Amedspor maçını canlı yayın olmamasına karşın internet üzerinden 180 bin kişi canlı takip etti. Yabancı madde yağmuru altında oynanan maçı Bursaspor 2-1 kazandı.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 16:42
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Yabancı madde yağmuru altındaki Bursaspor Amedspor maçı 2-1 bitti

Yayını olmayan Bursaspor Amedspor maçını anlık 180 bin kişi canlı izledi
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TFF 2. Lig Beyaz Grup mücadelesinde Bursaspor, sahasında Amed Sportif'i konuk etti.

Maçın başlangıcından son düdüğü kadar gergin bir atmosferde oynanan ve zaman zaman oyunun durduğu mücadeleyi Bursaspor 2-1 kazandı.
Zaman zaman sahaya atılan yabancı maddelerden zeminin neredeyse gözükmediği karşılaşmayı hakem devam ettirdi.

Karşılaşmada Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Çağatay Yılmaz ve 81. dakikada Enver Cenk Şahin attı.
Amed Sportif'in tek golü 89. dakikada Mehmet Gürkan Öztürk'ten geldi.

Bu sonucun ardından Bursaspor, 22 puana yükseldi. Amed Sportif, 41 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Bursaspor, Erokspor deplasmanına gidecek. Amed Sportif, Afyonspor'u ağırlayacak.

CANLI YAYINI YOK AMA 180 BİN KİŞİ ANLIK İZLEDİ

Canlı yayını bulunmayan maç sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İnternet üzerindeki linkten tam 180 bin sporseverler mücadeleyi canlı izledi.

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