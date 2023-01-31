Çocuğunun yanında erotik canlı yayın yaptı. Sizi geçim derdine düşürenler utansın

Odatv'de yer alan habere göre, Türkiye’de sosyal medyanın yaygın kullanımı iyi yanları olduğu kadar kötü durumları da beraberinde getirdi.

Özellikle paraya ihtiyacı olan kadınların çeşitli uygulamalar üzerinden açtıkları erotik içerikli canlı yayınlar çok takip edilmeye başladı.

Bu yayınlar üzerinden gönderilen “hediye” şeklindeki paraları kazanan kadınlar, hesapları ne kadar yasaklansa da yeni açtıkları hesaplarla yayınlarına devam ediyor.

Sosyal medyada gündeme gelen son görüntülerde ise bir kadın çocuğunun olduğu odada erotik canlı yayın açarak takipçilerine görüntü verdi.

Görüntülerde kadının yayın sırasında çocuğuna bir yandan yanıt verip bir yandan da görüntü vermeye devam ettiği anlaşıldı.

Söz konusu canlı yayının ardından sosyal medyada kadına büyük tepki gösterildi.