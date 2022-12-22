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Recep Canpolat Ankara'dan İnan Kıraç'a kötü haberi duyurdu

Gazeteci Recep Canpolat, kara para aklama suçlamasıyla ABD’de yargılanan Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD savcılarına verdiği ifadede İnan Kıraç’ın ismini verdiğini iddia etti.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 11:29
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Recep Canpolat Ankara'dan İnan Kıraç'a kötü haberi duyurdu. Sezgin Baran Korkmaz ABD'de savcıya İnan Kıraç'ın ismini verdi

Recep Canpolat Ankara'dan İnan Kıraç'a kötü haberi duyurdu
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Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı olan Sedat Peker, peş peşe attığı tweetlerle Vehbi Koç'un damadı olan İnan Kıraç'a yönelik iddialarda bulundu. İnan Kıraç’ın Sezgin Baran Korkmaz ile işbirliği yapıldığı öne sürdü.

Gazeteci Recep Canpolat, temmuz ayında “Önümüzdeki günlerde Salt Lake City Federal Mahkemesi’nde görülecek Sezgin Baran Korkmaz davasında, merhum Vehbi Koç’un damadı İnan Kıraç, Utah SLC Federal davasında kilit isim olarak gündeme gelmesi bekleniyor.” sözleriyle SBK davasına dikkat çekmişti.

Canpolat, sosyal medya hesabından “Ne dediysek o! Kara para aklama suçlamasıyla ABD’de yargılanan Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD savcılarına verdiği ifadede Kıraç’a Holding patronu İnan Kıraç’ın Silcolux hisselerinin devriyle ilgili sorulara muhatap olduğu ortaya çıktı. İnan Kıraç’ın ismi tutanaklara geçti.” ifadelerini kullanarak ABD’deki tutanaklara İnan Kıraç’ın adının geçtiğini iddia etti.

NE OLMUŞTU?

Sedat Peker, geçen yıl çektiği videolarda, SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın silindiğini iddia ettiği 45 milyon dolar alacağının sahibinin İnan Kıraç olduğunu öne sürmüştü.

Peker, "(Süleyman Soylu, Sezgin Baran Korkmaz'ı) İçişleri Bakanlığı'na çağırıyor. Saat 10.30, 12.30 çıkış. Sezgin Baran Korkmaz'ın 45 milyon dolar bir iş adamından (İnan Kıraç) alacağı var. Süleyman buna 'Senin hakkında tahkikat yapıldı, yurtdışına çık. Yukarının haberi var, bu parayı da sil, sorun çıkacak' diyor. Yukarısı da Tayyip abi. Amerika'dan da büyük para gelmiş diye herkes biliyor ya. Bütün kayıtlar çıkacak. Sezgin Baran Korkmaz, 6 Aralık'ta yurtdışına gidiyor. İçişleri Bakanı, Organize Suçlar Daire Başkanı'nı telefonla arayıp, hakkında 6 aydır dosya hazırlanan adamı İçişleri Bakanlığı'na çağırıyor ve görüşüyor ve yurtdışına çıkmasını söylüyor." ifadelerini kullanmıştı.

Vehbi Koç'un damadı olan İnan Kıraç, iddiaya dair "Biz sorunumuzu hukuk yoluyla çözdük ve 6 milyon dolar karşılığında hisseleri devraldık. 40-54 milyon yazılıyor. 6 milyon dolar, Türk Lirası olarak o rakama denk geliyor" demişti.

ABD'den haksız kazançla elde edilen "mal varlığı değerini aklama" suçundan hakkında tutuklama kararı verilen Sezgin Baran Korkmaz ise Avusturya’dan ABD'ye iade edildi. Korkmaz’ın, 1 milyar dolarlık biodizel sahtekarlığına karıştığı, haksız bir şekilde vergi dairesinden teşvik olarak alınan parayı akladığı, para transferi dolandırıcılığı yaptığı belirtiliyor. Kara para aklama sürecinde Türkiye’de kamu bankalarının da aracı edildiği iddia edildi.

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Yasin
22.12.2022 11:31
Kıraç ın sbk ile levent göktaş ile bağlantısı var. Bu nasıl iş adamı. Koçların damadı. Sedat peker karanlıklar lordu diyordu. Doğruymuş  
 
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