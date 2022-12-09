9 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Zonguldak'ta kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu

Zonguldak'ta kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu

Zonguldak'ta Sahil Güvenlik ve Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, denizin 150 kilometre açıklarında bir kadın cesedi buldu. Morga kaldırılan cesedin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 19:23
Takip Et

Sahil güvenlik ve bot komutanlığına bağlı ekipler Zonguldak açıklarında kadın cesedi buldu

Zonguldak'ta kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu
+
Aa
-

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik ve Bot Komutanlığı Bot Komutanlığı ekipleri limandan 150 kilometre açıkta kimliği belirsiz kadın cesedi tespit etti.

Bota alınan ceset limana getirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı. 

KİMLİK TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Cumhuriyet Savcısı da hastane morguna geldi. Otopsi çalışmalarının yapıldığı sırada kızlarının kayıp olduğu öğrenilen Irak uyruklu bir aile cesedin kızlarına ait olup olmadığını teşhis etmek için morga geldi.

Aile, cesedin kızlarına ait olmadığını öğrenince hastane morgundan ayrıldı. Cesedin kimlik tespiti çalışmaları sürüyor. (İHA)

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
1
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
2
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
3
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
4
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
5
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
6
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
﻿İlkokul öğrencisinin durağa astığı yazı okuyanın yüzüne tokat gibi çarptı
7
﻿İlkokul öğrencisinin durağa astığı yazı okuyanın yüzüne tokat gibi çarptı
﻿İlkokul öğrencisinin durağa astığı yazı okuyanın yüzüne tokat gibi çarptı
﻿Fenerbahçe'den değişiklik açıklaması
﻿Fenerbahçe'den değişiklik açıklaması
﻿Fenerbahçe'den değişiklik açıklaması
﻿DSÖ’den korkutan enfeksiyon açıklaması
﻿DSÖ’den korkutan enfeksiyon açıklaması
﻿DSÖ’den korkutan enfeksiyon açıklaması
﻿Zonguldak'ta kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu
﻿Zonguldak'ta kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu
﻿Zonguldak'ta kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu
﻿Sırt ağrısına iyi gelen egzersizler
﻿Sırt ağrısına iyi gelen egzersizler
﻿Sırt ağrısına iyi gelen egzersizler
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.