‘Kusura bakma abi’ diye not bırakıp bilezik çaldı. Cübbeli Ahmet hayat pahalılığını günahtan koruyor diye savunmuştu

Cübbeli Ahmet, ekonominin bozulmasıyla insanların içki, kumar ve zinadan da uzak durduğunu belirterek, "Günahlara karşı eğilim çoğalıyor ama imkan azalıyor. Bu manada iyi bir şey." derken Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde Cübbeli'nin söylediklerinin antitezi bir olay yaşandı.



İHA’da yer alan habere göre, söz konusu olay dün öğlen saatlerinde Kozlu ilçe merkezindeki bir kuyumcuda yaşandı. İ.B. isimli şüpheli Ahmet Danış’ın işlettiği kuyumcuya gelerek annesi için bilezik satın almak istediğini söyledi. Danış’ın bilezik modeli göstermesi üzerine şüpheli “Annem biraz kilolu biraz büyüğüne bakabilir miyim?” diyerek daha büyük bir bilezik istedi.



İşyeri sahibinin daha büyük bir bileziği göstermesi üzerine fiyatını soran İ.B., bileziğin içerisine isim de yazdırmak istedi. Fiyatta anlaştıktan sonra kredi kartı ile ödeme yapacağını söyleyen İ.B., işyeri sahibine yönelerek “Kusura bakma yapmak zorundayım” deyip notu tezgaha bıraktı. 8 bin 500 lira değerindeki bileziği de alarak kaçmaya başladı. Danış bilezikle kaçan İ.B.’yi tezgahın arkasından yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı.



Danış; iş yerinden çıkarak zanlının peşine koşmaya başladı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.







FİLM GİBİ KOVALAMACA DOLMUŞUN DURDURULMASIYLA SON BULDU

Bir taraftan İ.B.’yi yakalamaya çalışan iş yeri sahibi diğer taraftan da çevresinden yardım istedi. Zanlı ise merdivenlerden üst sokağa çıktığı sırada bileziği yere bırakarak “Bileziği yere bıraktım benim peşimden gelmeyin.” diyerek kaçmaya başladı.



Kovalamacayı gören ve istirahatte olduğu öğrenilen çarşı mahalle bekçisi Y.E.B., olayın hırsızlık olduğunu öğrenince hızla aracına bindi. Zanlının dolmuşa binebileceği ihtimali üzerine üst yola çıkan çarşı mahalle bekçisi, karşıdan gelen dolmuşun önünü kesti. Hırsızlık zanlısının dolmuşta olduğunun tespit edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı.



Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen zanlı hakkında işlem başlatıldı.







“POLİSE HABER VERME BİRKAÇ GÜN SONRA İKİ MİSLİNİ ÖDEYECEĞİM” NOTU

Zanlının kaçtığı sırada bıraktığı notta yazılanlara dikkat çeken iş yeri sahibi Ahmet Danış, yaşadıklarını gazetecilere şöyle anlattı:



“Dünkü yaşadığımız olayda kapkaç marifetiyle bir müşterimizin bileziği alarak kaçmasından doğan bir olay. Normal müşteri olarak geldi. Annesine bilezik alacağını söyleyerek bilezik fiyatlarının aralıklarını sordu. 20-25 bin liraya kadar çıktığını söyledim. '8 bin lira civarında bilezik anneme alayım' dedi. Göstermemi istedi. Gösterdim. 'Bunun büyük boyu olsun' dedi. O biraz daha kalın. 'Bakabilir miyim?' dedi. Onu çıkardım. İçerisine isim yazılıp, yazılamayacağını sordu. Yazılmaz ama istiyorsanız olabilir dedim. 'Kredi kartına alabiliyor muyuz' diye sordu. Kredi kartında limit olduğunu söyledi. 'Sonrasında da bunu yapmak zorundayım' dedi ve elindeki kâğıdı bırakarak kaçarak gitti. Kâğıtta, 'Kusura bakma bunu yapmak zorundayım. Polise haber verme. Birkaç gün sonra iki misli parasını ödeyerek tahsilatı hallederiz.' gibi cümleler yazıyordu. Peşinde koştuğumda, arkadaşlara tutun diye bağırdığım zaman taksici arkadaşlar peşine koştular. Baya uzaklaştıktan sonra bileziği merdivende bırakarak, "Peşimden gelmeyin. Bileziği merdivene bıraktım" diye bağırmış. O sırada orada tamamen tesadüfen bulunan gece bekçisi arkadaşımız olayı anlayınca onlarla beraber, üst yoldan giden dolmuşa bindiğini tahmin ederek, dolmuşun peşine gidiyorlar. Dolmuş durduruluyor ve şahıs indiriliyor. Polis merkezi aranarak yakalandığını söylüyorlar. Polis memurları giderek oradan onu teslim alıp karakola getiriyorlar.”





“ÇARESİZ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM, ŞİKAYETÇİ OLMADIM”

Polisin olayla ilgili çalışmasını sürdürdüğünü anlatan işyeri sahibi Ahmet Danış, hırsızlık zanlısından şikayetçi olmadığını belirterek “Son durumu bilmiyorum. Memurlar benden kamera kaydını istediler. Onları teslim edeceğiz bugün. Sorgusu yapıldı. Şikayetçi olmadım ben. Aslında olmak gerekiyor ama böyle yazı bırakmış. Çaresizliğinden dolayı olduğunu düşünerek şikayetçi olmadım” diye konuştu.



Hırsızlık zanlısı İ.B. polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.







CÜBBELİ NE DEMİŞTİ?

Ekonomideki kötü gidişatın ve hayat pahalılığının yarattığı yıkımdan hikmet çıkaran Cübbeli'nin sözleri şöyle:



"Ekonominin bozuk olması günahları çok günahları engelleyici bir şey.

İçki pahalı, kumar pahalı, zina pahalı.

Onlara da zam geliyordur herhalde.

Fahişelerin fiyatından haberim yok.

Her şeye zam geliyorsa senin de bu günaha bulaşma riskin azalıyor.

Efendi çok okurdu bunu, 'Allah bir adamı koruyacaksa imkan vermez buldurmaz' derdi.

Günahlara karşı eğilim çoğalıyor ama imkan azalıyor.

Bu manada iyi bir şey."