Eski futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç karakolu birbirine kattı. Skandal görüntüler ortaya çıktı

Eski futbolcu Emre Aşık, 3 çocuğunun annesi Yağmur Sarnıç'tan yaklaşık 2.5 yıl süren çekişmeli boşanma davasıyla geçtiğimiz yıl Eylül ayında boşandı.

Boşanma süreci devam ederken Sarnıç, Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet'i arayarak, hakaret ve tehditlerde bulundu.

tv100'ün haberine göre Yağmur Sarnıç skandallarına bir yenisini daha ekledi. Noterde işlem yaptırdığı sırada aranmasının olduğu anlaşılan Sarnıç, polis merkezini birbirine kattı. Kendini yerlere atan Sarnıç, polis memurlarına ağza alınmayacak küfürler savurdu. Sarnıç, muhafaza altında tutulmak üzere nezarethaneye davet edildiğinde "Si... nezaharethaneyi" şeklinde ifadeler kullandı.