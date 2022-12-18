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Süpermen etkisi yaratan besinler

İnsanların büyük çoğunluğu artık şifa dışında bir enerji kaynağı olarak bitkilerde çözüm aramayı sürdürüyor. Bazı bitkiler bedene güç veriyor, adeta kişiyi kudretli yapıyor. İşte o besinler…

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 10:06
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Süpermen etkisi yaratan o besinler

Süpermen etkisi yaratan besinler
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Aslanpençesi, kına, atkestanesi, yılan otu, çörekotu, dalak otu, devetabanı, dişbudak ağacı, fındık, fıstık, ceviz, havuç, hindiba, kızılcık, ginseng mayasıl otu ve misk otu vücut gücünü artıran başlıca bitkiler arasında bulunur. Bunların içinden en tesirli olanı ise ginseng. Bütün bedene kuvvet veriyor. Fiziksel dayanıklılık ve performansı artırıyor cinsel gücü artırma özelliğiyle de özellikle erkeklere göz kırpıyor.

GÜCE GÜÇ KATAN BESİNLER

Bu bitkiler içerisinde kalbe çok kuvvet veren alıç ve karabaş otu geliyor. İkisi arasında en önemli fark; karabaş otu sürekli kullanıma müsait bir bitki değil, alıç ise sürekli kullanılabilen bir bitki. Karabaş otu kullanıma başlar başlamaz etki gösterirken, alıç ise 10 gün veya iki hafta sürekli kullanımdan sonra etkisini gösteriyor. Alıç, altın başak otu, anason, erik, limon, melisa, nane, nar, nilüfer, soğan, üzüm, yüksük otu, zakkum ve salep kalbi kuvvetlendiriyor.

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