Destici gıcır gıcır çizmeleri giyip sel bölgesine gitti. Yanındaki çıplak ayaklı çocuğun başını okşadı

Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu kez de sel felakatiyle sarsıldı. Şu ana kadar 19 vatandaş hayatını kaybetti, onlarca kişi de evinden oldu. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, sel felaketinin yaşandığı bölgede ‘Yaralarımızı saracağız’ notuyla elindeki çek pas ile yerdeki çamur temizlediği görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı. Paylaşımın ardından sosyal medyada yayılan fotoğrafta Destici’nin başını okşadığı çocuğun ayaklarının çıplak olduğu, kendisinin ve ekibinin ise çizmeyle gezdiği görüldü. Bu görüntünün üzerine Destici’ye tepki yağdı.