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  • Destici gıcır gıcır çizmeleri giyip sel bölgesine gitti. Yanındaki çıplak ayaklı çocuğun başını okşadı

Destici gıcır gıcır çizmeleri giyip sel bölgesine gitti. Yanındaki çıplak ayaklı çocuğun başını okşadı

Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici selin vurduğu ve birçok vatandaşımızın hayatını kaybettiği Şanlıurfa’ya ziyarette bulundu. Destici’nin ve ekibinin çizmelerle gezdiği sokaklarda bir çocuğun çamurun içinde terlikleriyle gezmesi ise sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yer aldı.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 15:27
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Çizmeyle gezen Mustafa Destici'ye tepki yağdı

Destici gıcır gıcır çizmeleri giyip sel bölgesine gitti. Yanındaki çıplak ayaklı çocuğun başını okşadı
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Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu kez de sel felakatiyle sarsıldı. Şu ana kadar 19 vatandaş hayatını kaybetti, onlarca kişi de evinden oldu. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, sel felaketinin yaşandığı bölgede ‘Yaralarımızı saracağız’ notuyla elindeki çek pas ile yerdeki çamur temizlediği görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı. Paylaşımın ardından sosyal medyada yayılan fotoğrafta Destici’nin başını okşadığı çocuğun ayaklarının çıplak olduğu, kendisinin ve ekibinin ise çizmeyle gezdiği görüldü. Bu görüntünün üzerine Destici’ye tepki yağdı.

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