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Şanlıurfa yine sele teslim oldu

Şanlıurfa'da akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak, Halfeti, Suruç, Bozova ve Ceylanpınar'da hayatı olumsuz etkiledi.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 05:08
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Şanlıurfa yine sele teslim oldu

Şanlıurfa yine sele teslim oldu
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15 Mart tarihinde 17 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından Şanlıurfa’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Bazı cadde ve sokaklar suyla doldu.

Halfeti, Bozova, Ceylanpınar ve Suruç ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

İlçe kırsalarında bazı ekili tarlaların da su altında kalarak zarar gördüğü görüldü.

Şanlıurfa kent merkezinde ise aralıklarla devam eden yağış herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı. (AA / İHA)

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