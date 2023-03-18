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Türkiye'de vaşak ev kedisi avladı 

Tunceli’de yakaladığı evcil kediyi götüren koruma altındaki vaşak cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 14:00
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Türkiye'de vaşak ev kedisi avladı 

Türkiye'de vaşak ev kedisi avladı 
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İHA'nın haberine göre, nesli tükenmekte olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Tunceli’nin Pülümür ilçesi Muti bölgesinde kedi avladı. 

Vaşakın yakaladığı bir ev kedisini ormanlık alana doğru götürürken Cihan Doğan isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ormanlık alandan gelen vaşak, daha önce öldürdüğü ev kedisini aldıktan sonra yeniden ormanlık alana giderek gözden kaybolurken o anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Arabayla seyir halindeyken vaşağı fark ettiğini söyleyen Cihan Doğan, “Muhtemelen kısa bir süre önce öldürdüğü ev kedisini alıp ormanlık alana doğru götürdü. Ben de o kısa anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldım” dedi.

 

 

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