Yunus Akgün başardı

İngiltere Championship'in 45. hafta maçında 2. sırada yer alan Leeds United, QPR deplasmanına çıktı.

Daniel Farke'nin öğrencileri, şok bir mağlubiyet alarak maçı 4-0 kaybetti.

QPR'ın gollerini 8. dakikada Chair, 22. dakikada Andersen, 73. dakikada Dykes ve 86. dakikada Field kaydetti.

Bu sonuçla Leeds United, 90 puanla 2. sırada kaldı.

Bir maç eksiğine rağmen rakibiyle arasında 4 puan fark olan Leicester City, ligin bitimine 1 hafta kala

Premier Lig'e yükselmeyi başardı.

YUNUS AKGÜN PREMİER LİG'DE

Böylece Yunus Akgün'ün formasını giydiği Leicester City, geçen sene düştüğü Premier Lig'e geri döndü.

PERFORMANSI

Bu sezon Leicester City formasıyla 27 maça çıkan Yunus Akgün, söz konusu maçların 12'sine ilk 11'de çıktı.

Bu maçlarda 2 gol atan Yunus, 3 de gol pası verdi.

YUNUS AKGÜN KİMDİR?

7 Temmuz 2000 yılında İstanbul'da doğan Yunus Akgün, futbol hayatına Galatasaray Gençlik Akademisi'ne katılarak başladı.

Altyapıda gösterdiği başarılı performans sonrası 7 Temmuz 2017 tarihinde Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Profesyonel olarak ilk maçına, 5 Ağustos 2018 tarihinde Akhisar Belediyespor'la oynanan Türkiye Süper Kupası finalinde çıktı.

2020-2021 yılında Galatasaray'dan Adana Demirspor kiralanan Yunus, Adana Demirspor'un Süper Lig'e yükselmesinde büyük rol oynadı ve 1 yıl daha Adana Demirspor'da forma giydi.

2022-23 sezonunda Galatasaray'a geri dönen başarılı oyuncu, zamanla rotasyon oyuncusuna dönüştü.

Galatasaray ile şampiyonluk yaşayan Akgün, 26 Ağustos 2023 tarihinde Leicester City'e kiralık olarak katıldı.

Leicester City ile ilk golünü 27 Ocak 2024 yılında oynanan FA Cup maçında Birmingham City'e karşı attı.