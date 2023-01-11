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Diyetisyen ekonomiyi böyle eleştirdi. Vatandaş süt yumurta peynir alamayacak durumda

Ekonomik kriz ve hayat pahalılığı vatandaşın sağlıklı beslenmesinin de önüne geçti. Bir diyetisyen sosyal medyada paylaştığı video ile ekonomiyi eleştirdi. Süt, yumurta ve peynir vatandaş tarafından satın alanamayacak durama geldi

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 10:37
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Vatandaş süt yumurta peynir alamayacak durumda. Diyetisyen ekonomiyi böyle eleştirdi

Diyetisyen ekonomiyi böyle eleştirdi. Vatandaş süt yumurta peynir alamayacak durumda
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Derinleşen ekonomik kriz ve hayat pahalılığı her  geçen gün vatandaşın temel gıda ürünlerine erişmeyi zorlaştırdı.Özellikle süt, yumurta ve peynir birçok vatandaş tarafından satın alınamayacak fiyata ulaştı.

Bir diyetisyen ise sosyal medya hesabından yayınladığı video ile ekonomiyi eleştirdi.

Söz konusu videoda bir kişiye diyet listesi hazırlayan diyetisyen “Öğrenci her zaman et alamaz peynir yesin. Peynir etten daha pahalı. Yumurta yesin, bir koli yumurta 80 lira. Bari süt içsin en azından… Bir kutu süt 30 lira.

Diyetisyen vatandaşın temel gıdaya ulaşamadığını bu sözlerle anlatırken videonun son bölümünde ise "su içsin en iyisi" dedi

Diyetisyenin ekonomiyi eleştirdiği o anlar sosyal medyada gündem oldu.

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ÜLKEYİ ŞERİYAT DÜZENİNE HAZIRLAMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ .
11.01.2023 10:59
NAS ÜZERINDEN DIN ÜZERİNDEN FAİZ HARAM DİYEREK EŞİTSİZLİK DİBE VURDU DİN ÜZERİNDEN EKONOMİ ANLAYIŞINI UYGULAYARAK ÜLEYE NAS ÜZERINDEN  
 
Lavantacıların
11.01.2023 10:41
güzel, güp güzel sözleri nerede, açlık ne ki deyin en en en en son sırada deyin. Keyif bizde, dert sizde deyin, olmadı KORKUTUN, olmadı DÜŞÜNMELERİNİ KİLİTLEYİN, olmadı BOŞ VAATLER verin.  
 
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