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  • Sanatçı Oya Başar 'Olmaz Bu Kadar'' haber bülteniyle ekrana dönüyor. Yılmaz Özdil sosyal medya hesabından duyurdu

Sanatçı Oya Başar 'Olmaz Bu Kadar'' haber bülteniyle ekrana dönüyor. Yılmaz Özdil sosyal medya hesabından duyurdu

1 Mart’ta yayın hayatına başlayacak olan Sözcü TV'nin bir ekran yüzü daha belli oldu. Oyuncu Oya Başar, Sözcü TV'de yayınlanacak "Olmaz Bu Kadar" adlı haber programı ile ekranlara dönüyor.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 15:04
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Yılmaz Özdil sosyal medya hesabından duyurdu. Sanatçı Oya Başar 'Olmaz Bu Kadar'' haber bülteniyle ekrana dönüyor.

Sanatçı Oya Başar 'Olmaz Bu Kadar'' haber bülteniyle ekrana dönüyor. Yılmaz Özdil sosyal medya hesabından duyurdu
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1 Mart'ta yayın hayatına başlayacak olan Sözcü TV'de oyuncu Oya Başar, "Olmaz Bu Kadar" adlı bir haber programı sunacak.

Sözcü TV'nin bir ekran yüzü daha belli oldu. Oyuncu Oya Başar, Sözcü TV'de yayınlanacak "Olmaz Bu Kadar" adlı haber programı ile ekranlara dönüyor.

Başar'ın sunacağı haber bülteni "Olmaz Bu Kadar"ın adı, Levent Kırca'nın oluşturduğu ve oyuncu kadrosunun başında bulunduğu eleştirel güldürü programı "Olacak O Kadar"dan esin taşıyor.

Kanalın genel müdürlüğünü üstlenen Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Özdil, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Efsane geri dönüyor… Ekranların kraliçesi Oya Başar, Olmaz Bu Kadar haber bülteniyle Sözcü televizyonunda."

 

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