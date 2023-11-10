09.05’te İstanbul metrosu. Seferler durdu tüm yürekler bir oldu

İstanbul’un metro ve tramvaylarında Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85. yıl dönümünde anıldı. Görüntüler gözleri yaşarttı.

09.05’te İstanbul metrosu. Seferler durdu tüm yürekler bir oldu

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85. yıl dönümünde İstanbul’un metro ve tramvaylarında anıldı.

Saat 09.05’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul’un işletmesini yaptığı 18 hatta bulunan 216 istasyonda tüm trenlerin peronda duracağı şekilde planlama yapıldı.

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İstasyon ve araçlarda yapılan anons ile birlikte o sırada metro ve tramvaylarda bulunan toplam 116 bin 746 kişinin katılımıyla 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

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