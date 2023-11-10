Atatürk'ün ölümü böyle duyuruldu. 10 Kasım 1938'in gazete manşetleri

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de ebediyete intikalini halka böyle duyurdu.
Koleksiyoner Gürkan Gürbüz, 10 Kasım 1938'de yıldırım baskıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm haberini veren gazeteleri geçtiğimiz yıllarda görücüye çıkarmıştı.
Atatürk'ün 10 Kasım sabahı saat 9'u 5 geçe vefatı sonrası Türk basını en hüzünlü manşetlerini o gün attı.
Ulusal gazeteler yıldırım (ikinci) baskılarıyla Ata'nın vefat haberini okurlarına duyurdu.
Atatürk'ün ölümü gazetelerde böyle yer buldu: