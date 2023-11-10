Atatürk'ün ölümü böyle duyuruldu. 10 Kasım 1938'in gazete manşetleri

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de ebediyete intikalini halka böyle duyurdu.

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Atatürk'ün ölümü böyle duyuruldu. 10 Kasım 1938'in gazete manşetleri 1

Koleksiyoner Gürkan Gürbüz, 10 Kasım 1938'de yıldırım baskıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm haberini veren gazeteleri geçtiğimiz yıllarda görücüye çıkarmıştı.

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Atatürk'ün ölümü böyle duyuruldu. 10 Kasım 1938'in gazete manşetleri 2

Atatürk'ün 10 Kasım sabahı saat 9'u 5 geçe vefatı sonrası Türk basını en hüzünlü manşetlerini o gün attı.

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Atatürk'ün ölümü böyle duyuruldu. 10 Kasım 1938'in gazete manşetleri 3

Ulusal gazeteler yıldırım (ikinci) baskılarıyla Ata'nın vefat haberini okurlarına duyurdu.

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Atatürk'ün ölümü böyle duyuruldu. 10 Kasım 1938'in gazete manşetleri 4

Atatürk'ün ölümü gazetelerde böyle yer buldu:

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Atatürk'ün ölümü böyle duyuruldu. 10 Kasım 1938'in gazete manşetleri 5
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Atatürk'ün ölümü böyle duyuruldu. 10 Kasım 1938'in gazete manşetleri 6
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Atatürk'ün ölümü böyle duyuruldu. 10 Kasım 1938'in gazete manşetleri 7
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Atatürk'ün ölümü böyle duyuruldu. 10 Kasım 1938'in gazete manşetleri 8
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Atatürk'ün ölümü böyle duyuruldu. 10 Kasım 1938'in gazete manşetleri 9
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Atatürk'ün ölümü böyle duyuruldu. 10 Kasım 1938'in gazete manşetleri 10
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Atatürk'ün ölümü böyle duyuruldu. 10 Kasım 1938'in gazete manşetleri 11
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Atatürk'ün ölümü böyle duyuruldu. 10 Kasım 1938'in gazete manşetleri 12
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Atatürk'ün ölümü böyle duyuruldu. 10 Kasım 1938'in gazete manşetleri 13
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Atatürk'ün ölümü böyle duyuruldu. 10 Kasım 1938'in gazete manşetleri 14
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Atatürk'ün ölümü böyle duyuruldu. 10 Kasım 1938'in gazete manşetleri 15
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Atatürk'ün ölümü böyle duyuruldu. 10 Kasım 1938'in gazete manşetleri 16
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Atatürk'ün ölümü böyle duyuruldu. 10 Kasım 1938'in gazete manşetleri 17
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Atatürk'ün ölümü böyle duyuruldu. 10 Kasım 1938'in gazete manşetleri 18
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Atatürk'ün ölümü böyle duyuruldu. 10 Kasım 1938'in gazete manşetleri 19
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Atatürk'ün ölümü böyle duyuruldu. 10 Kasım 1938'in gazete manşetleri 20
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