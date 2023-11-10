Elektriğin toptan satışına indirim geldi. Bakalım vatandaşa bu indirim yansıyacak mı?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, EÜAŞ'ın 11 Kasım'dan itibaren uygulayacağı aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi, görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda kilovatsaat başına 48,2187 kuruş olarak tespit edildi.

EPDK, 18 Ağustos'ta söz konusu tarifeyi 110,0000 kuruş olarak belirlemişti. Böylece EÜAŞ'ın bu kapsamda uygulayacağı aktif elektrik enerjisi toptan satış tarifesinde yaklaşık yüzde 56 indirime gidilmiş oldu.