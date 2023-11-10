Google Atatürk’ü unutmadı

Bugün 10 Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün edebiyete yolculuğunun 85'inci yıl dönümü.

Türkiye'nin pek çok noktasındaki anma törenleri ile Ulu Önder Atatürk anılıyor.

GOOGLE ATATÜRK’Ü UNUTMADI

Google da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün edebiyete yolculuğunu unutmadı.

Arama motoru Google, arama motoru ana sayfasına siyah bir kurdele ekledi.

Kullanıcılar, imleci Google ana sayfasındaki arama çubuğunun altındaki "siyah kurdele"nin üzerine getirdiğinde ise "Ulu Önder Atatürk'ü saygıyla anıyoruz" yazısını çıkıyor.

Biz de Ata'mızı saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz.