17 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Zorunlu Trafik Sigortası’nda yeni düzenleme. Tarife 1 Eylül'den geçerli olacak

Zorunlu Trafik Sigortası’nda yeni düzenleme. Tarife 1 Eylül'den geçerli olacak

Zorunlu Trafik Sigortası'nda yeni düzenlemeye gidiyoru. SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, Zorunlu Trafik Sigortası tarifesinde 1 Eylül’den itibaren geçerli olmak üzere kapsamlı bir güncellemeye gidildiğini söyledi.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 09:51
Takip Et

1 Eylül'den geçerli olacak. Zorunlu Trafik Sigortası'nda yeni düzenleme

Zorunlu Trafik Sigortası’nda yeni düzenleme. Tarife 1 Eylül'den geçerli olacak
+
Aa
-

Vatandaşın üzerine ağır bir yük olarak binen Zorunlu trafik Sigortası'nda yeni düzenlemeye gidiliyor.Sigortalara büyük zam gelmişti ve 1 Eylül'den geçerli olacaktı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (SEDDK), Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası sigorta şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelinerek, yapısal dönüşüm adımları anlatıldı.

SEDDK'den yapılan açıklamaya göre, finansal mimaride giderek artan rolü kapsamında, sektör gelişimini ve büyümesini önceleyen SEDDK, Türkiye’de hizmet veren çok uluslu sigorta şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldi.

Aksigorta, Allianz, Axa Sigorta, Eureko, Generali Sigorta, Groupama, HDI Sigorta, Mapfre, Nippon, NN Hayat Emeklilik, Orient Sigorta, Ray Sigorta, Sompo Sigorta, VHV Sigorta ve Zurich Sigorta’nın uluslararası temsilcileri ve Türkiye yöneticilerinin katıldığı çevrim içi toplantıda, yaşanan sorunlara karşı çözüm odaklı yaklaşım vurgusu yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, Zorunlu Trafik Sigortası tarifesinde 1 Eylül’den itibaren geçerli olmak üzere kapsamlı bir güncellemeye gidildiğini anımsatarak, “Yapılan tarife değişikliği sonrası poliçe üretimini yakından takip ediyoruz. Trafik poliçe primlerinin vatandaşlarımız için sürdürülebilir bir hale gelmesi adına kişi bazlı poliçe, tahkim sisteminde iyileştirme, doğrudan tazmin gibi yapısal reformlarla sürdürülebilir kılmak istiyoruz. Bu kapsamda üzerinde çalıştığımız yeni düzenlemeleri en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Esat yurt
17.10.2022 10:35
Araç başı haraç gibi.kasko yapıyorsam ne gerek var zorunlu trafik sigortasına .yeter arrrrtıkkkkk.  
 
Salih KARAKISA
17.10.2022 10:33
Çook geç kaldınız yüzde dört yüz artış çok hoşunuza gitmiştir  
 
Tekin Ertürk
17.10.2022 10:20
Ulan akp ve mhp seçmeni, bu haberi duydun mu? Ne düşünüyorsunuz. Kuran'ı Ahzap Suresinden başlayıp okuyun ve TÖVBE edin. Tüm doğrular ve gerçekler orada.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte muhalefetin adayı kim olsun? sorusunun cevabı. Gazeteci Cüneyt Özdemir sordu 471 bin kişi ankete katıldı
1
﻿İşte muhalefetin adayı kim olsun? sorusunun cevabı. Gazeteci Cüneyt Özdemir sordu 471 bin kişi ankete katıldı
﻿İşte muhalefetin adayı kim olsun? sorusunun cevabı. Gazeteci Cüneyt Özdemir sordu 471 bin kişi ankete katıldı
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
2
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
3
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
4
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
5
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
6
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
7
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
﻿Ukrayna'nın başkenti Kiev'e insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendi
﻿Ukrayna'nın başkenti Kiev'e insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendi
﻿Ukrayna'nın başkenti Kiev'e insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendi
﻿Rıdvan Dilmen'den flaş sözler: Ismael Jesus'un önünde
﻿Rıdvan Dilmen'den flaş sözler: Ismael Jesus'un önünde
﻿Rıdvan Dilmen'den flaş sözler: Ismael Jesus'un önünde
﻿Erkekliğe adım atamadan öldü
﻿Erkekliğe adım atamadan öldü
﻿Erkekliğe adım atamadan öldü
﻿Uykusuzluğun büyük zararı ortaya çıktı
﻿Uykusuzluğun büyük zararı ortaya çıktı
﻿Uykusuzluğun büyük zararı ortaya çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.