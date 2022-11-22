Trafik sigortasında büyük soygun

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bütçesi görüşüldü.. Komisyonda söz alan CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın gündeminde aşırı derece artan trafik sigortaları vardı. Yalım'a göre vatandaş bu paraları ödemekte zorlanıyordu. CHP'li vekil Özkan Yalım şunları söyledi.

“13 BİN 500 TL TRAFİK SİGORTASINI VATANDAŞ NASIL ÖDEYECEK"

Şu an çok güncel bir sorun var sigorta. Herhangi bir vatandaş trafik sigortası yaptırmak için artık firma bulamıyor. İlk kez araç sahibi olan bir vatandaşımız 4 bin 500 TL’yle başlıyor. Eğer beşinci basamağa çıktıysa 13 bin 500 TL. Vay haline vatandaşın. 13 bin 500 TL trafik sigortasını bir vatandaş ödeyecek olursa nasıl bu araca binecek? Sizin zamanınızda Doğan görünümlü Şahin bile onlara fazla gelmeye başladı. Önce yerel trafik sigortasını yapacak olan sigorta şirketlerini kurduralım ki yabancıların elinden Türkiye’deki vatandaşlarımızı kurtaralım sigorta konusunda.

"ŞOFÖRE Mİ CEZA KAMYONA MI CEZA"

Şoför arkadaşlarımızın bir sorunu var. Ehliyet affını gündeme getirmek istiyorum. Türkiye’de uygulanmayan, Avrupa’da uygulanan bir sistem var. Eğer bir ağır vasıta şoförü, otomobil ehliyetiyle suç işlediyse, ehliyetini kaptırdıysa Avrupa’da sadece otomobil ehliyetiyle cezalandırılır. Yani ekmek parasını kazandığı ağır vasıta ehliyetinin devamlılığı söz konusudur. Burada da bir değişikliğe ihtiyaç var. Suçu işlediği, ehliyetini o an kullandığı araç üzerinden cezalandırılması, eğer ekmek parasını ağır vasıta ehliyetinden kazanıyorsa muaf tutulmasını sizden rica ediyorum.

“MİNİBÜSÇÜLERE DESTEĞİ BİR AN ÖNCE 3 BİN TL YAPALIM”

Ağır vasıta şoförlerimize ve firma sahiplerimize mazot desteği verilmesi zaruridir. Özellikle pandemi döneminde ulaştırma sektörü çok ciddi sıkıntı çekti ama maalesef mazot desteği vermediniz. Yine şehir içi minibüsçülerinin en büyük problemi 65 yaşı üstündeki vatandaşlarımızın ücretsiz binmesidir. Kesinlikle destekçisiyiz ancak bir taraf sevinirken bir taraf mağdur oluyor. Bin 200 TL verdiğiniz bu minibüsçülere desteği bir an önce 3 bin TL yapalım. Yılbaşından sonra da bunu güncel fiyatlarla güncelleyelim.

Dediniz ki, Osmangazi Köprüsü özellikle geçtiğimiz Kurban Bayramı öncesi verilen 40 bin geçiş garantisi kararını geçti. 40 bin geçiş garantisi 80 binle geçtiğini karşılamıyor. Bütçe tarafından kompanse ediyorsunuz. Yani verilen 35 dolar KDV 37,2 dolar yapar. 37,2 dolar tam 120 bin geçiş olduğunda geçer. Kimseyi kandırmayın. Bu milletin bütçesini de daha fazla soydurmayın.”