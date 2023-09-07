1 kaşık kozalak pekmezi yenirse ne olur?

Bağışıklığı güçlendirdiği için pandemi döneminde vatandaşın gözdesi olan kozalak pekmezinin yararları bir kez daha göndeme geldi. İşte yararları...

1 kaşık kozalak pekmezi yenirse ne olur?

Kozalak pekmezi faydalarıyla tam bir şifa deposu. Başta nezle ve gribe iyi geliyor. Bronşit ve astımın da çaresi…

Çam kozalaklarının uzun süre kaynatılmasıyla hazırlanan kozalak pekmezinin vücutta mikrop ve enfeksiyon oluşmasını engellediği biliniyor.

Kozalak pekmezi, akciğerleri temizleme özelliğiyle son dönemlerin en çok aranan ürünleri arasına girdi.

SOLUNUM HASTALIKLARINA ÇARE

Korona hastalarının akciğerlerine iyi geldiği, temizlediği kanıtlandı.

İşte kozalak pekmezinin diğer yararları:

Üst solunum yollarında enfeksiyon oluşma riskini azaltır.

Nefes darlığı, astım, bronşit gibi solunum yolu hastalıklarının hafiflemesine destek olur.

İç ve dış iltihabı hafifletmeye yardımcı olur.

İdrar söktürücü etkisiyle, şişliği giderir.

Kan damarlarını güçlendirir ve kanı temizler.

Sinir sistemine yatıştırıcı etkisi vardır. Bu sayede stresle baş etmeye yardımcı olur

Sigaranın etkilerini azaltır.

Bağırsaklarda mikrop ve enfeksiyon oluşmasını önler.

Kabızlığı önler.

Çam kozalağı pekmezi, enfeksiyonlarla savaşır ve bağışıklık direncini arttırır.

İyi bir balgam sökücüdür. Kuru öksürüğe iyi gelir.

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