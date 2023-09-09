Bronşiti kesen bitkiler nelerdir? Bronşite iyi gelen bitkisel çözümler nelerdir?

Editör: Naim Arıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan bronşite ne iyi gelir? Sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Peki, bronşite iyi gelen bitkisel çözümler nelerdir?

İşte detaylar…

İŞTE EVDE 6 BİTKİSEL ÇÖZÜM…

- Soğan

Soğan doğal bir balgam söktürücüdür.

Her gün kaynatılmış bir çeyrek soğan suyu içmek balgam söktürmede yardımcı olup, bronşit semptomlarını hafifletebilir.

- Zencefil Bal Limon

Bronşite ne iyi gelir doğal çözüm arıyorum, öksürükten yoruldum diyen kişilerin sıkça başvurduğu doğal seçenekler zencefil, bal ve limondur.

Zencefil hem bağışıklığı güçlendiren hem de güçlü bir öksürük önleyici olan bir bitkidir.

- Karabiber

Bir miktar bal ile karıştırılarak hazırlanan bu tarif, boğazı ve göğsü rahatlatır ve daha rahat nefes almanıza yardımcı olur.

- Hardal Yağı

Bu yağla göğse yapılan masaj göğsü rahatlatır ve akciğer tıkanıklığını hafifletir.

- Vicks

Eczaneden çok uygun fiyata alabileceğiniz bu vazelin yoğunluğundaki kremi kullanmanın pek çok yolu var; ancak önereceğimiz bu yöntem hem daha rahat nefes almanıza hem de göğsünüzü yumuşatmanıza yardımcı olacaktır.

Vicksli buharlı su için:

Yaklaşık bir litre kadar temiz suyu kaynatın.

Bu suyu temiz bir kova veya leğen benzeri bir şeye boşatın.

1 tatlı kaşığı kadar vicksi bu suya ekleyin.

Ardından vicksli suyun buharını içinize çekebilecek şekilde eğilerek üstünüzü temiz bir havlu ile kapatın.

Bu yöntem hem daha rahat nefes almanıza yardımcı olacak hem de göğsünüzü yumuşatacaktır.

Paylaştığımız bu tavsiyeleri siz de evinizde kolaylıkla uygulayabilirsiniz; ancak bronşit rahatsızlığı için öncelikle doktora görünmekte ve tıbbi destek almakta fayda vardır.

- Okaliptus ve Lavanta Yağı

Bu iki yağı masajla göğsünüze uygulayabilirsiniz.

Okaliptus yağı ve lavanta yağı göğsünüzü hafifletebilir.

Yağları göğsünüze sürdükten sonra etkisinin uzun sürmesi için göğsünüzü peçeteyle sarmanız da fayda vardır.

BRONŞİT NEDİR?

Bronşit, akciğerlere hava taşıyan bronşların mikroorganizmalar, sigara kullanımı ya da alerjen etkenler nedeniyle mukus ve hırıltı ile ortaya çıkan iltihaplanma durumudur.

Havayolları duvarında olan bu iltihaplanma (yangı) havayollarının içeriden şişerek (ödem) kalınlaşmasına ve balgam üretiminde artışa sebep olur. Bronşiti olan kişiler rengi soluk ve yoğun balgam öksürürler.

Kişinin yaşına, hastalık geçmişine ve mevsim geçişlerine göre bronşit türü de değişiklik gösterir.

BRONŞİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

-İnatçı öksürük

-Boğazda mukus (balgam) oluşması

-Ateşin yükselmesi

-Kilo kaybı ve iştahsızlık

-Solunumda sıkıntı, nefes darlığı ve göğüste hırıltı

-Karın ağrısı

-Sarı, gri ya da yeşil renkteki yoğun balgam

-Halsiz ve yorgun hissetmek