1 kilo baklava 1000 TL’ye dayandı. Ye yiyebilirsen... Artık kimse baklava ikram edemeyecek

Kaynak: Haber Merkezi
1 kilo baklava 1000 TL’ye dayandı. Ye yiyebilirsen... Artık kimse baklava ikram edemeyecek
Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala baklava fiyatları dikkat çekiyor. Baklavanın kilosunun 1000 liraya dayanmasına “Ye yiyebilirsen…” yorumu yapıldı. Ortaya çıkan fiyatlarla birlikte artık kimse baklava ikram edemeyecek.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bayram tatlıları tezgahlardaki yerini alırken, imalathaneler gelen talebi karşılayabilmek için tam kapasite çalışıyor. Bayram süresince Türkiye genelinde 6 bin ton baklava tüketilmesi öngörülüyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, ramazan ayının baklavacılar için bereket ayı olduğunu, bu ramazanın geçen yıla göre oldukça iyi geçtiğini söyledi.

Ramazanda klasik baklavanın her zamanki gibi ön planda olduğunu bildiren Yıldırım, güllaç satışlarında da bu sene oldukça iyi seviyelerin yakalandığını anlattı.

"SEKTÖR BAYRAMA HAZIRLANIYOR, HUMMALI BİR ÇALIŞMA VAR"

Yıldırım, bayrama hazırlanan baklava sektöründe hummalı bir çalışma olduğunu belirterek, "Siparişler alınıyor, baklavalar hazırlanıyor, ciddi anlamda bir hareketlilik var." dedi.

Uzun bayram tatilinin kendilerine bir nebze olumsuz etkisi olacağını dile getiren Yıldırım, siparişlerin durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yaptığımız tahmini çalışmaya göre bayramda ortalama 6 bin ton baklava satışını öngörüyoruz, buna sadece baklava çeşitleri dahil. Kadayıf, şekerpare gibi diğer tatlı türlerini kattığımızda bu rakam 10 bin tonu bulur. Sadece 2 bin ton baklavanın İstanbul'da tüketileceğini düşünüyoruz. Bu bayram en fazla tercih edilen tatlı fıstıklı, cevizli klasik baklava. Midye, burma gibi baklavalar da tercih edilen ürünler arasında. Bizim sektörde zaman zaman ustalar değişik çeşitler ortaya çıkarırlar. Bunların arasında sadece midye baklava ve soğuk baklava tuttu. Dolayısıyla soğuk baklava da tüketicinin tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor. Soğuk baklava ve midye baklava artık baklava klasikleri arasında yerini aldı diyebiliriz."

BAKLAVANIN KİLOSU 1000 LİRAYA DAYANDI

Yıldırım, geçen seneye göre fiyatlar değişse de baklavacılar olarak, hammadde fiyatları artmasına rağmen ramazan ayına ya da bayrama özel bir zam yapmadıklarını dile getirdi.

Mehmet Yıldırım, "Baklava sektörü olarak karlılıkları minimumda tutuyoruz. Şu an kaliteli bir cevizli baklavanın kilogramı 600-700 TL arasında, fıstıklı baklava ise 750-850 TL arasında fiyatlanıyor. Tüketici bildiği, güvendiği yerden alışveriş yapsın, bayramda da ağızlarının tadı bozulmasın." dedi.

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