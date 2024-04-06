Ünlü markadan yeni evleneceklere çeyiz kampanyası

Koçtaş, yeni çeyiz kampanyasıyla ev kuracak çiftlerin bütçelerine destek oluyor. Nisan ayı sonuna kadar devam edecek kampanyayla mobilya, aydınlatma, dekorasyon, ev gereçleri, beyaz eşya ve küçük ev aletleri ürünlerinde yüzde 15'e varan indirim sunuluyor.