Ünlü markadan yeni evleneceklere çeyiz kampanyası

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü markadan yeni evleneceklere çeyiz kampanyası
Koçtaş, yeni çeyiz kampanyasıyla ev kuracak çiftlerin bütçelerine destek oluyor. Nisan ayı sonuna kadar devam edecek kampanyayla mobilya, aydınlatma, dekorasyon, ev gereçleri, beyaz eşya ve küçük ev aletleri ürünlerinde yüzde 15'e varan indirim sunuluyor.

Koçtaş, düğün mevsimi yaklaşırken yeni ev kuracaklara ve evini yenilemek isteyenlere özel hazırladığı çeyiz kampanyasıyla cazip fırsatlar sunuyor.

Mobilya, aydınlatma, dekorasyon, ev gereçleri, beyaz eşya ve küçük ev aletleri gibi onlarca farklı kategorideki yüzlerce ürün, nisan ayı sonuna kadar yüzde 15’e varan indirim avantajıyla Koçtaş müşterileriyle buluşuyor.

Koçtaş’ın bütçe dostu çeyiz kampanyasında, Yapı Kredi kartına taksit avantajı da bulunuyor. Yeni evlenecek çiftler, Yapı Kredi’ye özel 9 taksit imkanından da faydalanabiliyor.

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