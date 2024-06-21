1 milyon kişi 5 yıl erken emekli olacak. Şartlar belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Show Haber
1 milyon kişi 5 yıl erken emekli olacak. Şartlar belli oldu

Küçük esnaf ikinci EYT düzenlemesini dört gözle bekliyor. Yeni düzenleme Meclis’ten geçerse 1 milyonu aşkın esnaf 5 yıl erken emekli olacak. İşte detaylar…

Bayramdan sonra milyonlarca vatandaş Meclis'ten gelecek güzel haberleri bekliyor. Esnafa, ev kadınlarına ve çalışan annelere yıpranma payı müjdesi gelebilir. İlk EYT düzenlemesinden sonra Bağ-Kur'lu küçük esnaf da prim gün sayısının SSK'lı çalışanlarla eşitlenmesini bekliyor.

1 MİLYON KÜÇÜK ESNAF 5 YIL ERKEN EMEKLİ OLABİLECEK

Bu düzenleme hayata geçtiğinde, yaklaşık 1 milyon küçük esnaf 5 yıl erken emekli olabilecek. Erken emeklilik için, Bağ-Kur prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi lazım. Böylece esnaf, 5 yıl erken emeklilik hakkına sahip olacak.

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Show Haber'e göre, gerçekleşmesi beklenen bu düzenleme 10 ve altında çalışanı olan esnaflar yararlanabilecek.

ANNELERDE EMEKLİLİK YAŞI ÇOCUK SAYISINA GÖRE DEĞİŞECEK

Kadınlarda emeklilik yaşının, çocuk sayısına göre esnetilmesi de Meclis’in gündeminde. Öte yandan bazı mesleklerde uygulanan yıpranma payının kadınlarda da çocuk sayısına göre uygulanması bekleniyor.

Ev kadınları, isteğe bağlı emeklilik için devlet desteği bekliyor. Bu düzenleme gerçekleşirse isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak.

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DEVLET DESTEĞİ 2 BİN 133 TL

Asgari ücret üzerinden hesaplama yapıldığında en düşük isteğe bağlı sigorta primi 6 bin 400 TL olacak ve bunun 2 bin 133 TL'si ev kadınlarına destek olarak devlet tarafından ödenecek.

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