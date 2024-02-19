Ünlü teknik adama bahçe izni verildi. İngiliz devi açıkladı

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Ünlü teknik adama bahçe izni verildi. İngiliz devi açıkladı
Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, sportif direktörü Dan Ashworth'un bir süreliğine bahçe iznine çıktığını açıkladı.

Bahçe izni, işten ayrılacak olan çalışanın işveren tarafından iş yerine gelmemesi için verilen bir izin.

Manchester United ile anlaşması beklenen Ashworth'un yakında Manchester United ile sözleşme imzalayarak göreve başlayacağı öne sürülüyor.

23 MİLYON EURO BONSERVİS

İngiliz basınından Telegraph'ın haberine göre; Newcastle United, Ashworth'un Manchester United'a transferini kulüpten hiçbir bilginin sızdırılmaması ve 23 milyon euro civarında bir bonservis ücreti karşılığında onayladı.

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