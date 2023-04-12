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10 dakika cadde dereye döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra Tekirdağ'da öğleden sonra bir anda bastıran sağanak yağış, caddeyi dereye çevirdi.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 17:25
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10 dakika cadde dereye döndü

10 dakika cadde dereye döndü
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İHA'nın haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son bir haftadır Trakya bölgesi için çeşitli yağış uyarılarında bulunuyor. Yapılan uyarıların ardından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir anda şiddetli yağış etkili oldu. 

Yaklaşık 10 dakika süren şiddetli yağış, bazı sokak ve caddeleri adeta dereye çevirdi. Dere gibi akan sokaklarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Yaklaşık 10 dakika süren yağışın ardından hayat normale döndü.

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