İETT durağının camını taş atarak kırdı

Kaynak: İHA
İETT durağının camını taş atarak kırdı
Arnavutköy’de bir şahıs eline aldığı kaldırım taşını İETT durağına atarak camını kırdı.

Arnavutköy'de yaşanan olayda, bir şahsın eline aldığı kaldırım taşını İETT durağına fırlatarak camını kırması cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Arnavutköy Şirindere mevkiinde bulunan İETT durağında gerçekleşti.

İddiaya göre, belirlenemeyen bir nedenden dolayı sinirlenen şahıs, eline aldığı kaldırım taşını durağın camına doğru fırlattı. Taşın İETT durağının camını kırmasıyla birlikte yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayın ardından polis ekipleri, şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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