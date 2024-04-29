Liverpool'da Salah Klopp kavgasının nedeni ortaya çıktı

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Liverpool'da Salah Klopp kavgasının nedeni ortaya çıktı
Liverpool West Ham United ile berabere kalmış, teknik direktör Klopp ile yıldız oyuncu Salah'ın tartışması maça damga vurmuştu.

İngiltere Premier Lig'in 35. hafta maçında Liverpool, West Ham United'ı konuk etmişti.

2-2 berabere tamamlanan karşılaşmaya teknik direktör Jürgen Klopp ile yıldız oyuncu Mohamed Salah'ın kavgası damga vurmuştu.

İngiltere'nin yüksek dirajlı gazetelerinden Daily Mail, ikili arasındaki tartışmanın nedenini yazdı.

Oyuna gireceği sırada geç hazırlanmasından şikayetçi olan Klopp, Mısırlı yıldızın yanına giderek uyardı. Buna yanıt olarak Salah, "Bu konuda yapabileceğim bir şey yok" diye yanıt verdi. Bu cevabın üzerine Klopp, tekrar Mısırlı yıldızın yanına gitti ancak ne söylediğinin anlaşılmadığı belirtildi.

Klopp'un bu cevabına ise Salah sert bir dille, "Yedi yıl sonra, yedi yıllık hizmetten sonra, yedi yıl sonra kırmızı kart göreceğim" dedi.

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