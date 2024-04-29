Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

Endeks, önceki kapanışa göre 167,15 puan arttı ve toplam işlem hacmi 108,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,90, holding endeksi yüzde 2,15 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,90 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 6,29 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın faiz indirimine başlama ihtimalinin son çeyreğe doğru ötelenmesine karşın şirket karlılıklarının tahminleri aşmasıyla risk iştahının arttığını belirtiyor. Bu hafta, faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözlü yönlendirmeleri yanı sıra yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Yurt içinde ise bu hafta enflasyon verileri takip edilecek. Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P)'un cuma akşamı piyasalar kapandıktan sonra açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporu da yatırımcıların odağında bulunuyor.

Öte yandan, dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'li enerji şirketi Exxon Mobil ile yaklaşık 1,1 milyar dolar tutarında 2,5 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) için görüşüldüğünü açıkladı.

Yarın yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon, Almanya'da büyüme, ABD'de tüketici güven endeksi ve konut fiyat endeksi öne çıkacak. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100-10.200 seviyeleri direnç, 9.700 ve 9.600 puan ise destek konumunda bulunuyor.