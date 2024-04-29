Eski Fenerbahçeli Kjaer yolun sonuna geldi

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Simon Kjaer, 2019-2020 sezonu ara transfer döneminde Milan'a kiralık olarak transfer olmuştu.

Milan, Danimarkalı savunmacıya 3.68 milyon euro bonservis ödeyerek renklerine bağlamıştı.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kjaer, Milan'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

Serie A ekibinin oyuncuyla yeni sözleşme yapmayacağı aktarıldı.

MENAJERİ AÇIKLADI

Danimarka basınından Bold'a konuşan Kjaer'in menajeri Mikkel Beck, "Kjaer sezon sonunda Milan'dan ayrılacak. Sözleşmesi uzatılmadı." dedi.

Bu sezon 24 maça çıkan Simon Kjaer, toplam 1463 dakika süre aldı.

ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Kjaer, 2021-2022 sezonunda Milan ile Serie A şampiyonluğu yaşadı.