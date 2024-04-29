Eski Fenerbahçeli Kjaer yolun sonuna geldi

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Eski Fenerbahçeli Kjaer yolun sonuna geldi
Milan'da 4.5 yıl geçiren eski Fenerbahçeli futbolcu Simon Kjaer, Milan'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Oyuncunun menajeri sözleşme uzatılmayacağını açıkladı.

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Simon Kjaer, 2019-2020 sezonu ara transfer döneminde Milan'a kiralık olarak transfer olmuştu.

Milan, Danimarkalı savunmacıya 3.68 milyon euro bonservis ödeyerek renklerine bağlamıştı.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kjaer, Milan'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

Serie A ekibinin oyuncuyla yeni sözleşme yapmayacağı aktarıldı.

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MENAJERİ AÇIKLADI
Danimarka basınından Bold'a konuşan Kjaer'in menajeri Mikkel Beck, "Kjaer sezon sonunda Milan'dan ayrılacak. Sözleşmesi uzatılmadı." dedi.

Bu sezon 24 maça çıkan Simon Kjaer, toplam 1463 dakika süre aldı.

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ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Kjaer, 2021-2022 sezonunda Milan ile Serie A şampiyonluğu yaşadı.

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