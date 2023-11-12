10 gol attılar yine de averajları yetmedi

Norveç 3. Ligi'nin son haftasında rakibini 10-1 mağlup eden Lyn 1896 FK 1 gol averajı geride olduğu için 2. Lige yükselme şansını kaybetti.

Tülin Küre KAYNAK: Haber Merkezi
10 gol attılar yine de averajları yetmedi

Norveç Üçüncü Ligi sezona dramatik bir sonla veda etti. Son haftaya Lyn 1896 FK ve Egersund 59'ar puanla girdi. Ancak Lyn'in rakibine göre eksi beş averajı vardı.

Lyn'in 2. Lige yükselen taraf olması için Fram Larvik maçını farklı kazanması veya Egersund'un puan kaybına ihtiyacı vardı.

10 GOL ATTILAR
Lyn, 7'si ikinci yarıda olmak üzere rakip ağlara 10 gol gönderdi. 2. Lig hayalleri kuran ekip kalesinde sadece bir gol gördü.

YÜKSELEN TARAF EGERSUND OLDU
Ancak Lyn'in bu çabası sonuç vermedi. Çünkü Egersund rakibi Vard'ı 5-0 yendi ve Lyn'i artı 1 gol averajıyla geçerek 2. Lig'e yükselen taraf oldu.

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