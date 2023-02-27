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10 gün önce işe başladı gemiden düştü 

Tuzla Tersanesi'nde 10 gün önce işe başlayan kişi, bakıma giren gemide çalışırken, yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü. Ayağında ve bacağında kırıklar oluşan işçi, düştüğü yerden yaklaşık 1 buçuk saatte kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 13:35
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10 gün önce işe başladı gemiden düştü 

10 gün önce işe başladı gemiden düştü 
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İHA'nın haberine göre, olay, Tuzla’da bulunan bir tersanede saat 09.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre tersanede bakıma alınan bir gemide çalışma yapıldığı sırada Arif Karakaş isimli işçi, yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü. 

10 gün önce işe başladığı öğrenilen Karakaş, düştüğü yerde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Karakaş düştüğü yerden yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmalar ile kurtarıldı. 

Tekne ile karaya çıkartıldıktan sonra ambulansa alınarak Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karakaş’ın ayağında ve bacağında kırıklar olduğu öğrenildi.

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