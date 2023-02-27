10 gün önce işe başladı gemiden düştü 

İHA'nın haberine göre, olay, Tuzla’da bulunan bir tersanede saat 09.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre tersanede bakıma alınan bir gemide çalışma yapıldığı sırada Arif Karakaş isimli işçi, yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü.

10 gün önce işe başladığı öğrenilen Karakaş, düştüğü yerde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Karakaş düştüğü yerden yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmalar ile kurtarıldı.

Tekne ile karaya çıkartıldıktan sonra ambulansa alınarak Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karakaş’ın ayağında ve bacağında kırıklar olduğu öğrenildi.