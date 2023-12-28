Özgür Özel'den Kuzey Marmara'daki kaza için taziye mesajı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Mehmet Şahincileroğlu
Özgür Özel'den Kuzey Marmara'daki kaza için taziye mesajı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda gerçekleşen katliam gibi kazanın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel taziye mesajı yayımladı.

Bugün sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetmiş, 59 vatandaş yaralanmıştı.

Elim kazanın ardından 4 savcı olay yerine gitti ve incelemelerine devam ediyor. CHP Lideri Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kazada yaşamını yitirenlere başsağlığı ve yaralananlara da acil şifalar diledi.

Özel’in paylaşımı şu şekilde:

“Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 aracın karıştığı zincirleme kazada yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim 11 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifa diliyorum. “

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