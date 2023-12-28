Özgür Özel'den Kuzey Marmara'daki kaza için taziye mesajı

Bugün sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetmiş, 59 vatandaş yaralanmıştı.

Elim kazanın ardından 4 savcı olay yerine gitti ve incelemelerine devam ediyor. CHP Lideri Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kazada yaşamını yitirenlere başsağlığı ve yaralananlara da acil şifalar diledi.

Özel’in paylaşımı şu şekilde:

“Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 aracın karıştığı zincirleme kazada yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim 11 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifa diliyorum. “