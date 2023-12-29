Yaralılara yardım etmek isterken hayatlarını kaybettiler. Kazaya ilişkin kahreden ayrıntı ortaya çıktı

Kaynak: DHA
Yaralılara yardım etmek isterken hayatlarını kaybettiler. Kazaya ilişkin kahreden ayrıntı ortaya çıktı
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkiinde 10 kişinin yaşamını yitirdiği ve 61 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 3 kişinin olayı gördükleri ve kazazedelere yardım etmek isterken otobüsün altında kalarak can verdikleri öğrenildi.

Dün, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkiinde 3 otobüs ve 1 TIR'ın bulunduğu 7 aracın karıştığı zincirleme tarifk kazası meydana geldi. Yoğun sisin sebebiyet verdiği kazada 10 kişi yaşamını yitirirken 8'i ağır olmak üzere 61 kişi yaralandı.

Kazaya ilişkin başlatılan inceleme sonucu 7 sürücü gözaltına alındı. Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri bugün tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

yeni-proje-39.jpg

"YARDIM ETMEK İÇİN HAYATLARINI KAYBETTİLER"

Yaşamını yitiren 10 kişiden biri olan, Adem Akyol, Ergin Çınar ve Sedat Değirmenci’nin İstanbul’da mobilya sektöründe montaj ekibi olarak çalıştıkları ve İstanbul’a döndükleri sırada kazayı görünce yardım etmek için olay yerine gittikleri, bu sırada otobüsün altında kalarak yaşamlarını yitirdikleri öğrenildi.

Gerçekleşen trafik kazasının ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Ön Otopsi Merkezi’ne gelen yakınlarından Selahattin Şahan, "3 arkadaşımızı kaybetmenin acısıyla yanıyoruz " dedi.

Sözlerine devam eden Şahan, "Arkadaşlarımız mobilya montajı için gittikleri şehirden dönerken kaza yapan araçlardaki yaralılara yardım için koştu ama bir otobüs hem arkadaşlarımıza hem de kaza yapan araçtan inenlerin arasına daldı. Arkadaşlarımızın yol kenarına çektiği araçta hasar bile yok ama ne yazık ki iyilik için koştukları olay yerinde yaşamlarını yitirdiler. Mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Kuzey Marmara Otoyolu kazası sonrasında gözaltı sayısı 7’ye yükseldi
Kuzey Marmara Otoyolu kazası sonrasında gözaltı sayısı 7’ye yükseldi
10 kişinin yaşamını yitirdiği kaza sonrasında 6 sürücü gözaltına alındı
Özgür Özel'den Kuzey Marmara'daki kaza için taziye mesajı
Özgür Özel'den Kuzey Marmara'daki kaza için taziye mesajı
TEM Otoyolu'nda tır bariyerlere girdi. 1 yaralı
TEM Otoyolu'nda tır bariyerlere girdi. 1 yaralı
Son Haberler
Araplar "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" tezahüratlarını müzikle bastırmaya çalıştı! Spor
Araplar "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" tezahüratlarını müzikle bastırmaya çalıştı!
Arap polisler Fenerbahçe'nin odasını bastı Spor
Arap polisler Fenerbahçe'nin odasını bastı
Tarihi eser niteliği taşıyan İncil kaçakçıların elinden kurtarıldı Gündem
Tarihi eser niteliği taşıyan İncil kaçakçıların elinden kurtarıldı
Ey büyük Atatürk. İşte evlatların. İşte Galatasarayın işte Fenerbahçen. Gürel Yurttaş yazdı Spor
Ey büyük Atatürk. İşte evlatların. İşte Galatasarayın işte Fenerbahçen. Gürel Yurttaş yazdı
Flaş... Flaş... Süper Kupa iptal edildi Spor
Flaş... Flaş... Süper Kupa iptal edildi
Ali Koç 'Atatürk yoksa biz de yokuz' diyerek toplantıyı terk etti Spor
Ali Koç 'Atatürk yoksa biz de yokuz' diyerek toplantıyı terk etti