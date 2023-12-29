Yaralılara yardım etmek isterken hayatlarını kaybettiler. Kazaya ilişkin kahreden ayrıntı ortaya çıktı

Dün, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkiinde 3 otobüs ve 1 TIR'ın bulunduğu 7 aracın karıştığı zincirleme tarifk kazası meydana geldi. Yoğun sisin sebebiyet verdiği kazada 10 kişi yaşamını yitirirken 8'i ağır olmak üzere 61 kişi yaralandı.

Kazaya ilişkin başlatılan inceleme sonucu 7 sürücü gözaltına alındı. Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri bugün tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

"YARDIM ETMEK İÇİN HAYATLARINI KAYBETTİLER"

Yaşamını yitiren 10 kişiden biri olan, Adem Akyol, Ergin Çınar ve Sedat Değirmenci’nin İstanbul’da mobilya sektöründe montaj ekibi olarak çalıştıkları ve İstanbul’a döndükleri sırada kazayı görünce yardım etmek için olay yerine gittikleri, bu sırada otobüsün altında kalarak yaşamlarını yitirdikleri öğrenildi.

Gerçekleşen trafik kazasının ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Ön Otopsi Merkezi’ne gelen yakınlarından Selahattin Şahan, "3 arkadaşımızı kaybetmenin acısıyla yanıyoruz " dedi.

Sözlerine devam eden Şahan, "Arkadaşlarımız mobilya montajı için gittikleri şehirden dönerken kaza yapan araçlardaki yaralılara yardım için koştu ama bir otobüs hem arkadaşlarımıza hem de kaza yapan araçtan inenlerin arasına daldı. Arkadaşlarımızın yol kenarına çektiği araçta hasar bile yok ama ne yazık ki iyilik için koştukları olay yerinde yaşamlarını yitirdiler. Mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.