10 megavat ve üzeri rüzgar santralleri için RİTM bağlantı belgesi temin edilecek

Kaynak: AA
10 megavat ve üzeri rüzgar santralleri için RİTM bağlantı belgesi temin edilecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezine Bağlantı Yönetmeliği Resmi Gazete tarafından yayımlandı.

Yönetmelik, rüzgar enerjisi santrallerinin RİTM'e bağlanmaları, lisans sahibinin bağlantı için yerine getirmesi gereken yükümlülükleri, merkezde üretilecek rüzgar gücü tahminlerinden yararlanma usulleriyle, tahminlerden yararlanma maksadıyla fiyatlandırmada uygulanacak usul ve esasları içine dahil ediyor.

Yayımlanan bilgilere göre, elektriksel kurulu gücü 10 Mwe ve üzerinde olan lisanslı/lisanssız RES'ler için RİTM bağlantı belgesinin temin edilmesi zorunlu hale gelecek.

Talep edilmesi durumunda, üretim lisansında elektriksel kurulu gücü 10 MWe'nin altında olan RES'ler için de yönetmelik kapsamında RİTM bağlantı belgesi düzenlenecek.

RİTM'e bağlandıktan sonra santral kabul işlemi gerekmeksizin kapasite artışı gerçekleştirecek RES'ler için bu konudaki lisans tadili işlemleri tamamlandıktan sonra www.ritm.teias.gov.tr adresindeki santral bilgi formu, ilgili elektronik posta adresine gönderim sağlanacak.

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