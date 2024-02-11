Borsada yatırımcı sayısı düştü

Böylelikle pay senedi yatırımcı sayısı 7 milyon 243 bin 334 kişiden 7 milyon 200 bin 436 kişiye geriledi.

Böylece pay senedi yatırımcı sayısı ekim ayında gördüğü 8 milyon 573 bin 476 rekor seviyesinden 9 Şubat'a geldiğinde 1 milyon 373 bin 40 kişi azaldı.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 11,41 trilyon TL'den 11,9 trilyon TL'ye çıktı.

Borsada yatırımcı sayısının 8,6 milyon ile rekor kırdığı ekim ayına kıyasla bakıldığında ise 1,4 milyon yatırımcının borsadan vazgeçtiği belirlendi.

Borsada yatırımcı sayısı 2021’de 2 milyon eşiğini, 2022’nin sonunda ise 3 milyon eşiğini geride bırakmıştı.

Halka arzların hızlandığı 2023’de ise yatırımcı sayısında her ay hızlı artışlar yaşanmıştı. 2023’de 54 şirketle rekor halka arz gerçekleşmişti.

Bununla beraber yılın sonlarına doğru sıkılaşma döngüsünün yansımasıyla mevduat faizlerindeki yükseliş ivmesi yatırımcılara getiri konusunda yeni bir yol açmıştı.